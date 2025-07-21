Билла Каталог Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025 и 17 Юли – 23 Юли 2025

Публикувано в на 21 юли 2025 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Диня Градините в с. Къпиново За 1 кг – цена 0,59 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Прясно пилешко felex 650 г филе – цена 6,99 лв.; FELIX Пауч за котки 4 x 85 г Различни видове – цена 2,79 лв.; Селска вита баничка От BILLA пекарна 120 г – цена 0,94 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено кюфте или кебапче От топлата витрина 1бр. – цена 1,69 лв.; CLEVER Пастет за кучета 300 г Различни видове – цена 1,39 лв.; ВЕРЕЯ ЧУДНО Кисело мляко 5% 400 г – цена 1,49 лв.; DOLCE GUSTO Кафе капсули 189 г 30 бр. – цена 16,79 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 24 Юли – 30 Юли 2025

Билла Каталог Брошура 17 Юли – 23 Юли 2025

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