Билла Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Ябълки Голдън делишъс За 1 кг – цена 1,79 лв.; BILLA ГРАДИНИ Матилда Градините в с. Ивайло, гр. Първомай За 1 кг – цена 0,59 лв.; Свински врат без кост За 1 кг цена без BILLA Card 15,99 лв. / 8,18 € – цена 8,49 лв.; Селска вита баничкаОт BILLA пекарна 120 – цена 0,94 лв.; Печено пиле От топлата витрина 16р. – цена 9,99 лв.; МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 – цена 12,49 лв.; BONDUELLE Грах 800 г или Царевица 670 г 16р. – цена 3,99 лв.; MERCI 16,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

