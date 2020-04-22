Билла Каталог Брошура 23 Април – 29 Април 2020

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Прясно пиле Лудогорско пиле, 1 кг – цена 3,95 лв.; Слънчогледово олио Бисер, 1 л – цена 2,19 лв.; Мляно кафе Lavazza Crema e Gusto, 250 гр – цена 4,99 лв.; Банани, 1 кг – цена 1,99 лв.; Едросмляна лютеница Дерони, различни видове, 250-265 гр – 2,19 лв.; Газирана напитка Швепс, 1.25 л – цена 1,59 лв.; Бонбониера Lindt Lindor, 200 гр – цена 7,29 лв.; Ирландско уиски Tullamore Dew, 700 мл – цена 20,99 лв.; Вафла Мура Black&White, 33 гр – цена 0,27 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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