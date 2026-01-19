Билла Каталог Брошура 22 Януари – 28 Януари 2026 и 15 Януари – 21 Януари 2026

В новия каталог брошура на Билла ще откриете: БЪЛГАРСКА ФЕРМА Пресен пилешки бут цял За 1 кг – цена 1,78 €; Боровинки 250 г – цена 2,29 €; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 125 г – 0,49 €; Печено кюфте От топлата витрина 1бр. – цена 0,30 €; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло Coca-Cola ORIGINAL TASTE 250 г – цена 1,89 €; КАЛИАКРА Рафинирано Слънчогледово олио Първа преса 22л л цена без BILLA Card 3,93 €/7,69 лв. – цена 2,70 €; MILKA Шоколад млечен или Oreo 100 г – цена 1,17 €; FELIX Пауч за котки 4 x 80-85 г Различни видове – цена 1,42 € и много други.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

