Билла Каталог Брошура 22 Август – 28 Август 2019

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Печено кюфте от топла витрина, 1 брой – цена 0,39 лв.; Банани, 1 кг – цена 1,79 лв.; Свински врат с кост, нарязан, 1 кг – цена 7,49 лв.; Грозде бяло сорт Виктория, 1 кг – цена 1,99 лв.; Черни маслини Колосал, 100 гр – цена 0,47 лв.; Яйца Дончево, размер L, 6 броя в опаковка – цена 1,59 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Национална Брошура 22 Август – 28 Август 2019



Билла Брошура София 22 Август – 28 Август 2019



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Август – 31 Август 2019



Билла Каталог Училище 19 Август – 30 Септември 2019