Билла Каталог Брошура 22 Август – 28 Август 2019

Публикувано в на 21 август 2019 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Печено кюфте от топла витрина, 1 брой – цена 0,39 лв.; Банани, 1 кг – цена 1,79 лв.; Свински врат с кост, нарязан, 1 кг – цена 7,49 лв.; Грозде бяло сорт Виктория, 1 кг – цена 1,99 лв.; Черни маслини Колосал, 100 гр – цена 0,47 лв.; Яйца Дончево, размер L, 6 броя в опаковка – цена 1,59 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


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