Билла Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019

Публикувано в на 20 ноември 2019 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Мандарини Bon Via, 1 кг – цена 1,79 лв.; Свински котлети нарязани, 1 кг – цена 7,95 лв.; Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 0,89 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 2,89 лв.; Гранде оферта -25% на всички почистващи препарати, тоалетни хартии, кухненски ролко, салфетки и всички кърпички, и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


Билла Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019


Билла Каталог Брошура София 21 Ноември – 27 Ноември 2019


Билла Каталог Брошура 17 Магазина 21 Ноември – 27 Ноември 2019


Билла Каталози и Брошура Billa Card 01 Ноември – 30 Ноември 2019


Билла Коледен Каталог 2019

philips-v-billa-subirai-tochki

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Фантастико Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019 Фантастико Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете Новото Божоле: Прясно сирене смес с папая Granja Rinya, 1 ...
Кам Маркет Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019 Кам Маркет Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019

В новия каталог-брошура на Кам ще откриете: Кромид лук, 1 кг - цена 0,59 лв.; Банани, 1 ...
Кауфланд Уикенд Цени и Каталог Брошура Вестник 18 Ноември – 24 Ноември 2019 Кауфланд Уикенд Цени и Каталог Брошура Вестник 18 Ноември – 24 Ноември 2019

Супер цени ви очакват в Кауфланд за уикенда - 21 Ноември - 24 Ноември 2019: Детска автописта ...