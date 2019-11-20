В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Мандарини Bon Via, 1 кг – цена 1,79 лв.; Свински котлети нарязани, 1 кг – цена 7,95 лв.; Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 0,89 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 2,89 лв.; Гранде оферта -25% на всички почистващи препарати, тоалетни хартии, кухненски ролко, салфетки и всички кърпички, и много други.

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Билла Каталог Брошура 21 Ноември – 27 Ноември 2019



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