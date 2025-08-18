Билла Каталог Брошура 21 Август – 27 Август 2025 и 14 Август – 20 Август 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: БЪЛГАРСКА ФЕРМА Прясно пилешко филе 650 г – цена 6,99 лв.; Бейби багета От BILLA пекарна 50 г – цена 0,18 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено кюфте или кебапче От топлата витрина 1 брой – цена 1,69 лв.; ДАВИДОВО Краве сирене От деликатесната Витрина За 1 кг – цена 10,99 лв.; ВЕРЕЯ Кисело мляко 3.6% 400 г – цена 1,29 лв.; FAMILIA COLLECTION Сладолед 481-529 г – цена 6,99 лв.; NOVA BRASILIA Мляно кафе, 200 г – цена 5,49 лв.; LUENGO Сварен боб или нахут 570 г – цена 2,29 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

