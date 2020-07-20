Билла Каталог Брошура 20 Юли – 16 Август 2020 и 16 Юли – 22 Юли 2020

В новия каталог-брошура Храни за Здраве и Тонус, на Билла, ще откриете: Био овесени ядки Alnatura, 500 гр – цена 2,79 лв.; Кисело мляко Добротица 3.6%, 500 гр – цена 1,15 лв.; Био маслиново масло Екстра Върджин Costa D’Oro, 750 мл – цена 12,79 лв.; Комбо пиле 4/4 Долен бут/Крила Quatro Българска ферма, 1 кг – цена 4,99 лв.; Сьомгова пастърва филе, прясна, 1 кг – цена 17,90 лв.; Био козе сирене Billa Nase Bio, 400 гр – цена 8,89 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура Храни за Здраве и Тонус 20 Юли – 16 Август 2020



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