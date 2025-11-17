Билла Каталог Брошура 20 Ноември – 26 Ноември 2025 и 13 Ноември – 19 Ноември 2025

В новата брошура на Билла ще откриете: Портокали За 1 кг – цена 1,85 лв.; винска плешка без кост За 1 кг Цена без BILLA Card 12,49 лв. /6,39 € – цена 5,99 лв.; Капитонирана възглавница Алое Вера 50 х 70 см 1бр. цена без BILLA Card 10,99 лв./ 5,62 € – цена 7,99 лв.; Баничка със сирене или със сирене И спанак От BILLA пекарна 125 г – цена 0,94 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено кюфте или кебапче От топлата витрина 1бр. – цена 1,69 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС 800 г – цена 19,99 лв.; DERONI Домашна едросмляна лютеница 520 г или айвар 500 г – цена 4,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

