Билла Каталог Брошура 20 Май – 26 Май 2021

Публикувано в на 19 май 2021 admin

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Свинско контрафиле стек, 1 кг – цена 6,99 лв.; Краставици Billa градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Печено кебапче от топла витрина, 1 брой – цена 0,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров БДС, 900 гр – цена 13,99 лв.; Кайма смес 60% свинско, 40% телешко месо, 1 кг – цена 5,99 лв.; Айсберг салата Billa градини, 1 брой – цена 1,559 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 20 Май – 26 Май 2021

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