В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Свинско контрафиле стек, 1 кг – цена 6,99 лв.; Краставици Billa градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Печено кебапче от топла витрина, 1 брой – цена 0,39 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров БДС, 900 гр – цена 13,99 лв.; Кайма смес 60% свинско, 40% телешко месо, 1 кг – цена 5,99 лв.; Айсберг салата Billa градини, 1 брой – цена 1,559 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 20 Май – 26 Май 2021

Билла Каталог Магазин 101 (София, бул България 55) 20 Май – 26 Май 2021

Билла Брошура Стара Загора, ул. Кап. Петко Войвода 13 Май – 19 Май 2021



Билла Каталог Италия 03 Май – 30 Май 2021



Билла Каталог BILLA и Партньори 03 Май – 30 Май 2021



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Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Май – 31 Май 2021



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