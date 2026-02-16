Билла Каталог Брошура 19 Февруари – 25 Февруари 2026 и 12 Февруари – 18 Февруари 2026

В новата брошура на Билла ще откриете: Ябълки червени сорт Гала за 1 кг – цена 0,76 €; Свинска плешка без кост за 1 кг – цена 2,79 €; Печено кюфте от топлата витрина 16р. – цена 0,29 €; MILKI DREAM кашкавал от краве мляко 400 г – цена 2,75 €; ВЕРЕЯ прясно мляко 3% 2 л – цена 2,55 €; РЕОЛИ слънчогледово олио – цена 1,22 €; LINDT бонбониера Lindor 200 г – цена 5,11 €; PEPSI газирана напитка 2 л – цена 1,02 €; Сьомгова пъстърва чистена вакуум за 1 кг – цена 8,49 € и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

