Билла Гранде Оферта 19 Октомври – 20 Октомври 2018 и Каталог Брошура 11 Октомври – 17 Октомври 2018

Публикувано в на 15 октомври 2018 admin

Само тази седмица – Супер гранде оферти в Билла: -255 намаление на предварително пакетирани колбаси в петък и -25% намаление на маслинови масла, специални олиа, оцети, сухи подправки, супи, бульони и фиксове!

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Билла Каталог Брошура 19 Октомври - 20 Октомври 2018


Билла Каталог Брошура 11 Октомври – 17 Октомври 2018


Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Октомври – 31 Октомври 2018


Билла Каталог Вино и Мезета 11 Октомври – 07 Ноември 2018

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