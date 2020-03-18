Билла Каталог Брошура 19 Март – 25 Март 2020

Публикувано в на 18 март 2020 admin

В каталога за предстоящия Великден на Билла ще откриете: Боя за яйца, 6 цвята – цена 0,49 лв.; Златен заек Lindt, 100 гр – цена 4,99 лв.; Козунак със стафиди и локум, 400 гр – цена 2,79 лв.; Шоколадово яйце Kinder Maxi, 100 гр – цена 7,49 лв.; Яйца със селен Андип, размер L, 10 броя – цена 2,79 лв.; Седефени писалки, 3 цвята – цена 3,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


Билла Каталог Брошура 19 Март – 25 Март 2020


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