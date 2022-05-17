Билла Каталог Брошура 19 Май – 25 Май 2022 и 12 Май – 18 Май 2022

Публикувано в на 17 май 2022 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Свински бут без кост, 1 кг – цена 6,89 лв.; Краставици Billa градини, 1 кг – цена 1,99 лв.; Кисело мляко Булгарче 2%, 400 гр – цена 0,99 лв.; Печено кебапче, 1 брой – цена 1,99 лв.; Захар Захира, 1 кг – цена 1,35 лв.; Тоалетна хартия Zewa Deluxe, 3 пласта, 16 броя – цена 11,99 лв, и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 19 Май – 25 Май 2022

Билла Каталог Брошура 12 Май – 18 Май 2022

Билла Каталог Любими Марки 25 Април – 22 Май 2022

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Билла Каталог Брошура 12 Май – 18 Май 2022
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