Магията на Хари Потър те очаква в Билла! И още: Свинско контрафиле стек, 1 кг – цена 5,95 лв.; Печено кебапче, 1 брой – цена 0,39 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 3,69 лв.; Кисело мляко Здравец 2%, 500 гр – цена 0,57 лв.; Маслини Каламата Блонд, 1 кг – цена 0,49 лв. и много други.

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Билла Каталог Брошура 19 Август – 25 Август 2020

Билла Каталог Billa Card 01 Август – 31 Август 2021

Билла Специални оферти с BILLA Card 01 Август – 31 Август 2021

Билла Супер оферти с BILLA Card 19 Август – 25 Август 2020

Билла Каталог Отново в Клас 09 Август – 19 Септември 2021

Билла Каталог Отново в Клас (определени магазини) 09 Август – 19 Септември 2021

Билла гр. Плевен, ул. „Асен Халачев“ 2 19 Август – 25 Август 2021

Билла гр. Пловдив, бул. „6-ти Септември“ 221 19 Август – 25 Август 2021

Билла гр. Русе, ул. „Солун“ 12 Предстояща реконструкция 19 Август – 25 Август 2021

Билла Каталог Храни за Здраве и Тонус 26 Юли – 22 Август 2021

Билла гр. Пловдив, обновена BILLA на Родопи (бул. „Македония“2) 19 Август – 25 Август 2021