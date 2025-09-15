Билла Каталог Брошура 18 Септември – 24 Септември 2025 и 11 Септември – 17 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Корнишони Градините в с. Милево, гр. Петрич, с. Първомай За 1 кг – цена 1,99 лв.; TERMOMАХ Тостер за 4 филии TX401S метален, 1200W 107 x 330 x 150 MM 160. цена без BILLA Card 49,99 лв. / 25,56 € – цена 29,99 лв.; Свински врат без кост За 1 кг цена без BILLA Card 15,99 лв. / 8,18 € – цена 8,99 лв.; Печено пиле От топлата витрина 1бр. – цена 9,99 лв.; НЕВЕННА Кашкавал от краве мляко 750 г – цена 12,99 лв.; ELITE Уред за сандвичи ESM-1266 1бр. цена без б BILLA Card 39,99 лв. / 20,45 € – цена 21,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

