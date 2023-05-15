Билла Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2023 и 11 Май – 17 Май 2023

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Домати червени, 1 кг – цена 2,99 лв.; Прясно пилешко филе Българска ферма, 650 гр – цена 6,79 лв.; Букет гербери с рози и лилиум, 1 брой – цена 9,99 лв.; Печено пилешко бутче Българска ферма, 1 брой – цена 2,39 лв.; Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево, размер l, 10 броя – цена 4,99 лв.; Тоалетен сапун Palmolive, 90 гр – 1,19 лв.; Кашкавал от краве мляко БДС Маджаров, 800 гр – цена 19,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

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