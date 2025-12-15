Билла Каталог Брошура 18 Декември – 24 Декември 2025 и 11 Декември – 17 Декември 2025

В новата брошура на Билла ще откриете: Портокали За 1 кг — цена 1,49 лв.; Свински врат без кост За 1 кг цена без BILLA Card 15.99 лв. / 8.18 € — цена 7,99 лв.; Постни лозови или зелеви сарми От деликатесната витрина За 1 кг – цена 8,99 лв.; ЧЕХ Филе Елена От деликатесната витрина 1 кг – цена 23,99 лв.; МАДЖАРОВ Краве сирене ЗНП 700 г – цена 12,49 лв.; НЕВЕННА Кашкавал от краве мляко 1,5 кг – цена 19,99 лв.; КАЛИАКРА Слънчогледово олио Първа преса 2 л – цена 5,49 лв.; DOLCE GUSTO Кафе капсули 195 г 30 бр. в опаковка – цена 16,49 лв.; -25% На всички газирани напитки с марка COCA-COLA. FANTA, SPRITE и SCHWEPPES и много други.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

