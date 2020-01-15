Билла Каталог Брошура 16 Януари – 22 Януари 2020

Публикувано в на 15 януари 2020 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Акция Clever – Всеки ден ниски цени; Ябълки Clever, 1 кг – цена 0,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Маджаров БДС, 900 гр – цена 13,99 лв.; Свински котлет с кожа, 1 кг – цена 7,77 лв.; Българско печено пиле от топла витрина, 1 брой – цена 6,49 лв.; Кроасан с масло, 54 гр – цена 0,49 лв.; Програма KitcheAid с 80% отстъпка и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура 16 Януари – 22 Януари 2020


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