Билла Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

Публикувано в на 16 октомври 2025 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Картофи 5кг – цена 3.25 ЛВ. 1.66€; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Пилешко филе XXL 1 кг – цена 10,99 лв.; Кроасан с масло От BILLA пекарна 54 г – цена 0,59 лв.; ЕКО МЕС Луканка Тракийска 2×230 г Цена за 1 бр. 6,99 лв.; САЯНА Кисело мляко 2% 2×400 г Цена за 1 бр. 1.59 лв. / 0,81€ Цена за 2 бр. без отстъпка – цена 1,59 лв.; ВЕРЕЯ Прясно Мляко 3% 2 л – цена 4,99 лв.; ТОДОРКА Лютеница 2 х 575 г Цена за 1 бр. 5,79 лв. / 2,96 € Цена за 2 бр. без отстъпка 11,58 лв. / 5,92 € – цена 5,79 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025

Билла Каталог Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025
Billa Промоция SMEG – Купи уникални продукти с до -88% намаление

Билла Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025 и 09 Октомври – 15 Октомври 2025
Билла Гранде Оферта 17 Октомври – 19 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025
Билла Акция Вземи Любим Продукт с Отстъпка 01 Октомври – 31 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Flora Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025 Flora Каталог Брошура 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Flora ще откриете: ЛУКАНКА МЕРАКЛИЙСКА ТЪРНОВСКИ МАЙСТОРИ 190г - цена 3,39 лв.; ШПЕК ...
ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2025 и 13 Октомври – 19 Октомври 2025 ЛИДЛ Каталог Брошура 20 Октомври – 26 Октомври 2025 и 13 Октомври – 19 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Devin Минерална или изворна вода 6 x 1.8 ...
HIT Max Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025 HIT Max Каталог Брошура 23 Октомври – 29 Октомври 2025 и 16 Октомври – 22 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Свинска плешка без кост, охладена, 1 кг - ...