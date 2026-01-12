Билла Каталог Брошура 15 Януари – 21 Януари 2026 и 08 Януари – 14 Януари 2026

В новия каталог брошура на Билла ще откриете: Портокали За 1 кг – 0,75 €; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета За 1 кг – цена 2,55 €; Пърленка От BILLA пекарна 160 г – цена 0,35 €; ВЕРЕЯ Кисело мляко 3.6% 400 г – 0,66 €; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено кюфте или кебапче От топлата витрина 1 бр – цена 0,85 €; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 г – цена 2,81 €; БИСЕР Слънчогледово олио 1 л цена без BILLA Card 2,04 €/3,99 лв. – цена 1,42 €; PAPIA Кухненска ролка 3 пласта 2 бр. в опаковка цена без BILLA Card 2,55 € /4,99 лв. – цена 1,25 € и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

