Билла Каталог Брошура 15 Юли – 21 Юли 2021

Публикувано в на 14 юли 2021 admin

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Свински котлети Българска ферма, нарязани, 1 кг – цена 6,45 лв.; Розови домати Billa градини, 1 кг – цена 1,77 лв.; Печено пилешко бутче Българска ферма, 1 брой – цена 1,69 лв.; Краве сирене БДС Маджаров, 800 гр – цена 8,77 лв.; Пъпеш деликатесен Billa градини, 1 кг – цена 1,79 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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