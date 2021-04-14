Билла Каталог Брошура 15 Април – 21 Април 2021

Публикувано в на 14 април 2021 admin

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Подготви се за Великден с продукти от Билла: Свински котлети, нарязани, 1 кг – цена 6,49 лв.; Розови домати, 1 кг – цена 2,99 лв.; Млечен шоколад, 80 гр – цена 0,89 лв.; Краставици Billa Градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Ранно зеле Billa Градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Тостерен хляб Billa, 550 гр – цена 0,99 лв.; Пълнозърнест хляб с квас, 470 гр – цена 2,19 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


Билла Каталог Брошура 15 Април – 21 Април 2021


Билла Каталог Брошура (София бул. „България“ 55) 15 Април – 21 Април 2021


Билла Каталог Великден 22 Март – 02 Май 2021


Билла Каталог (София, „Г. С. Раковски“ 116) 15 Април – 21 Април 2021


Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2021

Билла Каталог Брошура 11 Март – 17 Март 2021 и 04 Март – 10 Март 2021
Спечели спестената сума в Billa!

Билла Каталог Брошура 14 Януари – 20 Януари 2021
Освободи въбражението си в кухнята с Billa и KitchenAid

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Метро Предстоящи Каталози 15 Април – 28 Април 2021 и Брошури 01 Април – 14 Април 2021 Метро Предстоящи Каталози 15 Април – 28 Април 2021 и Брошури 01 Април – 14 Април 2021

В новите каталози и брошури на Метро ще откриете: Metro Chef Картофи 50/70, за пържене и печене ...
Кауфланд Каталог Брошура Вестник и Уикенд Оферти 12 Април – 18 Април 2021 Кауфланд Каталог Брошура Вестник и Уикенд Оферти 12 Април – 18 Април 2021

Свежи предложения те очакват в новата брошура-каталог на Кауфланд: Чери домати, 1 кг - цена 2,99 лв.; ...
ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Април – 24 Април 2021 и 08 Април – 14 Април 2021 ЦБА Коме Каталог-Брошура 15 Април – 24 Април 2021 и 08 Април – 14 Април 2021

В новия каталог-брошура на ЦБА Коме ще откриете: Участвай в Томболата на ЦБА Коме; Свински гърди с ...