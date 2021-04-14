В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Подготви се за Великден с продукти от Билла: Свински котлети, нарязани, 1 кг – цена 6,49 лв.; Розови домати, 1 кг – цена 2,99 лв.; Млечен шоколад, 80 гр – цена 0,89 лв.; Краставици Billa Градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Ранно зеле Billa Градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Тостерен хляб Billa, 550 гр – цена 0,99 лв.; Пълнозърнест хляб с квас, 470 гр – цена 2,19 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура 15 Април – 21 Април 2021



Билла Каталог Брошура (София бул. „България“ 55) 15 Април – 21 Април 2021



Билла Каталог Великден 22 Март – 02 Май 2021



Билла Каталог (София, „Г. С. Раковски“ 116) 15 Април – 21 Април 2021



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Април – 30 Април 2021



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