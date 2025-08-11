Билла Каталог Брошура 14 Август – 20 Август 2025 и 07 Август – 13 Август 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Картофи ЖЪЛТИ мити За 1 кг – цена 0,99 лв.; Свински бут без кост За 1 кг – цена 6,99 лв.; Грахам багета От BILLA пекарна 40 г – цена 0,19 лв.; Гранде кебапче От топлата витрина 16р. – цена 0,99 лв.; LACRIMA Краве сирене Екстра 2x 350 г Цена за 1 бр. 10.85 лв./5,55 € Цена за 2бр. без отстъпка 2170 лв./11,10 € – цена 10,85 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 г – цена 6,49 лв.; THE CHEFS Слънчогледово олио 1 л цена без BILLA Card 3,59лв./1,84 € – цена 2,39 лв.; LINDT Бонбониера Lindor 337 г – цена 19,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

