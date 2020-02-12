В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 0,89 лв.; Кайзерземел от Billa пекарна, 70 гр – цена 0,10 лв.; Банани, 1 кг – цена 1,99 лв.; Бонбониера Lindt Lindor, 200 гр – цена 7,29 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 8,79 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура 13 Февруари – 19 Февруари 2020



Билла Каталог Брошура София 13 Февруари – 19 Февруари 2020



Билла Каталог 17 Магазина 13 Февруари – 19 Февруари 2020



Билла Каталог Брошура Billa Card 01 Февруари – 29 Февруари 2020



Билла Лоялна Програма Kitchen Aid 09 Януари – 01



Билла Каталог Billa и Партньори 27 Януари – 23 Февруари 2020



Билла Каталог Храни и Добро Настроение 06 Януари – 02 Февруари 2020