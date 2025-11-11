Билла Каталог Брошура 13 Ноември – 19 Ноември 2025 и 06 Ноември – 12 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Мандарини, 1 кг – цена 1,99 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Прясно пиле клас А, 1 кг – цена 4,99 лв.; TERMOMAX Парти грил TR202G, 1 бр. – цена 22,99 лв.; Свински врат без кост, 1 кг – цена 7,99 лв.; Кроасан с масло, 54 г – цена 0,59 лв.; Гранде кебапче, 1 бр. – цена 0,99 лв.; РОДНО Слънчогледово рафинирани олио, 1 л. – цена 2,49 лв.; NOVA BRASILIA Мляно кафе, 200 г – цена 4,99 лв.; Лаврак пресен, 1 кг – цена 18,99 лв.; Пърленка, 160 г – цена 0,69 лв.; Селска вита баничка, 120 г – цена 0,94 лв.; Печено пиле, 1 бр. – цена 10,89 лв.; КФМ Шунка печена слайс или пилешко филе слайс, 120 г – цена 4,49 лв.; ЕКО МЕС Салам Закуска: 400 г – цена 7,49 лв.; Ситово Краве сирене, 1 кг – цена 12,89 лв.; OLYMPUS Прясно мляко 3,7%, 1 л – цена 2,79 лв.; ВЕРЕЯ Кисело мляко 3,6%, 400 г – цена 1,29 лв.; ACTIVIA с плодове, 280 г – цена 1,99 лв.; MONARCH Френско краве масло, 250 г – цена 6,99 лв.; BULCONS Едро смляна лютеница Първомай, 510 г – цена 4,05 лв.; CHEF IS.. Бял боб със зеленчуци, 540 г – цена 2,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

