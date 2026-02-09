Билла Каталог Брошура 12 Февруари – 18 Февруари 2026 и 05 Февруари – 11 Февруари 2026

Публикувано в на 9 февруари 2026

В новата брошура на Билла ще откриете: портокали кг – цена 0,76 €; бадем печен за 1 кг – цена 9,99 €; свински врат без кост за 1 кг цена без BILLA Card 8,18 €/16,00 лв. – цена 3,57 €; баничка със сирене или със сирене и спанак от BILLA пекарна 125 г – цена 0,44 €; гранде кебапче брой – цена 0,51 €; НЕВЕННА кашкавал от краве мляко 2 x 750 г цена за 1 бр. 10,17 € / 19,89 лв., цена за 2 бр. без отстъпка 20,34 €/39,78 лв. – цена 10,17 €; LAVAZZA мляно кафе Crema e Gusto 2 x 250 г – цена 9,29 €; EMEKA тоалетна хартия 32 + 8 бр., 3 пласта – цена 9,19 € в опаковка и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026

Билла Каталог Брошура 05 Февруари – 04 Март 2026

bila-grande-oferta_result
Билла Гранде Оферта 13 Февруари – 15 Февруари 2026

Billa Кинг Календар

Билла Каталог Брошура 29 Януари – 04 Февруари 2026
Билла Промоция BEVERLY HILLS POLO CLUB с отстъпка до 70%

bila-produkt-za-1-cent_result
Билла Акция Вземи Любим Продукт за 0,01 лв. с Billa Card 01 Февруари – 28 Февруари 2025

