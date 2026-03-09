Билла Каталог Брошура 12 Март – 18 Март 2026 и 05 Март – 11 Март 2026

Публикувано в на 9 март 2026

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Свинска плешка без кост За 1 кг – цена 2.70 €; Чери домати За 1 кг – цена 2.29 €; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 120 г – цена 0.43 €; Печено кебапче От топлата витрина 1бр. – цена 0.30 €; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 г – цена 1.69 €; БИСЕР Слънчогледово олио 1 л цена без BILLA Card 2,04 € / 3,99 лв. – цена 1.42 €; NOVA BRASILIA Мляно кафе 450 г – цена 5.62 €; PEPSI Газирана напитка 2 л – цена 1.02 € и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

