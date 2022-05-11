Билла Каталог Брошура 12 Май – 18 Май 2022 и 05 Май – 11 Май 2022

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Свински котлети арязани Българска ферма, 1 кг – цена 7,95 лв.; Печено пиле Българска ферма, 1 брой – цена 9,99 лв.; Мляно кафе Nova Brasilia, 200 гр – цена 2,99 лв.; Кашкавал от краве мляко БДС Маджаров, 900 гр – цена 16,99 лв.; Маслиново масло Екстра върджин Bertolli, 1 л – цена 11,49 лв. и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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