Билла Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2024 и 04 Юли – 10 Юли 2024

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Пресен пилешки бут Българска ферма, 1 кг – цена 3,69 лв.; Баничка със сирене или със сирене и спанак, 125 гр – цена 0,84 лв.; Краве сирене Горица, 1 кг – цена 8,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Невенна, 750 гр – цена 11,99 лв.; Сладолед Familia, 433-505 гр – цена 4,99 лв.; Слънчогледово олио Реоли, 1 л – цена 2,19 лв.; Разтворимо кафе Nescafe Classic + шейкър, 250 гр – цена 12,99 лв.; Пиперки червени Billa градини, 1 кг – цена 3,49 лв.; Малини Billa градини, 125 гр – цена 2,49 лв.; Сладка царевица Billa градини, 1 брой – цена 0,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 11 Юли – 17 Юли 2024

Билла Каталог Брошура 04 Юли – 10 Юли 2024

Билла Каталог Брошура Наслади се на Лятото 04 Юли – 31 Юли 2024



Билла Гранде Оферта 05 Юли – 07 Юли 2024



Билла Ваучери за Отстъпка 04 Юли – 10 Юли 2024



Билла Акция Вземи Продукт за 0,01 лв. с Billa Card



Билла Акция Erosport 16 Май – 03 Юли 2024



Билла Бонуси за Лоялни Клиенти