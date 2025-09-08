Билла Каталог Брошура 11 Септември – 17 Септември 2025 и 04 Септември – 10 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Домати розови За 1 кг – цена 2,99 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета За 1 кг – цена 5,49 лв.; TERMOMАХ Електрическа кана TK3079 1500W.2n, 16р. цена без BILLA Card 34,99лв. /17,89 € – цена 17,99 лв.; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 125 г – цена 0,94 лв.; SAPIR Ръчен миксер SP 1110 AB 150W, 5 скорости 4 бъркалки, 1 бр. цена без BILLA Card 29,99 лв. / 15.33 € – цена 19,99 лв.; TEFAL Комплект съдове Duetto+ G719S655 6 части, индукция, Тенджери с размери 20/24 см + 2 стъклени капака, касерола 16 см + капак 16р. Цена без BILLA Card 249,90 лв./127,77 € – цена 124,90 лв. и много други.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

