Билла Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025 и 04 Декември – 10 Декември 2025

В новата брошура на Билла ще откриете: Мандарини кг — цена 1,79 лв.; Кашу печено кг — цена 23,99 лв.; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 125г — цена 0,94 лв.; Гранде кебапче От топлата витрина брой — цена 0,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС 380г — цена 10,99 лв.; LUENGO Сварен боб или нахут 570 г – цена 2,29 лв.; NOVA BRASILIA Мляно кафе 200 г – цена 4,79 лв.; EMEKA Тоалетна хартия 3 пласта 32 + 8 бр. в опаковка – цена 17,99 лв. и много други.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

