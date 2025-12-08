Билла Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025 и 04 Декември – 10 Декември 2025

Публикувано в на 8 декември 2025

В новата брошура на Билла ще откриете: Мандарини кг — цена 1,79 лв.; Кашу печено кг — цена 23,99 лв.; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 125г — цена 0,94 лв.; Гранде кебапче От топлата витрина брой — цена 0,99 лв.; ДИМИТЪР МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС 380г — цена 10,99 лв.; LUENGO Сварен боб или нахут 570 г – цена 2,29 лв.; NOVA BRASILIA Мляно кафе 200 г – цена 4,79 лв.; EMEKA Тоалетна хартия 3 пласта 32 + 8 бр. в опаковка – цена 17,99 лв. и много други.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

Билла Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025

Билла Каталог Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025

Билла Каталог Брошура Коледа 04 Декември – 31 Декември 2025

Билла Каталог Брошура 04 Декември – 31 Декември 2025

Билла Каталог Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025 и 27 Ноември – 03 Декември 2025
Billa Игра С Награди 01 Декември – 24 Декември 2025

Билла Томбола с Награди 06 Ноември – 10 Декември 2025

Билла Каталог Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025
Billa Промоция SMEG – Купи уникални продукти с до -88% намаление

Билла Каталог Брошура 11 Декември – 17 Декември 2025 и 04 Декември – 10 Декември 2025
Билла Гранде Оферта 12 Декември – 14 Декември 2025

Билла Акция Вземи Любим Продукт за 0,01 лв. с Billa Card 01 Декември – 31 Декември 2025

