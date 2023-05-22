Билла Каталог Брошура 1-ви Юни 25 Май – 31 Май 2023 и 18 Май – 24 Май 2023

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Розови домати, 1 кг – цена 2,99 лв.; Свинско контрафиле Българска ферма, 1 кг – цена 9,99 лв.; Яйце Kinder Joy, 21 гр – цена 1,79 лв.; Яйца Нашите ферми размер L, 10 броя – цена 4,49 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 4,79 лв.; Сладолед Galaxy, 73 гр – цена 0,99 лв.; Надуваем водем център за игра – цена 89,99 лв.; Нектар Queen’s, 1 л – цена 2,49 лв.; Лего Duplo булдозер или животни – цена 15,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 1-ви Юни 25 Май – 31 Май 2023

Билла Каталог Брошура 18 Май – 24 Май 2023



Билла Акция Weber 2023



Билла Ваучери за Отстъпка 18 Май – 24 Май 2023



Билла Гранде Оферта 26 Май – 28 Май 2023