Билла Каталог Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025 и 02 Октомври – 08 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Кромид лук мрежа 2,5 кг Градините в с. Голямо Враново 16p. – цена 1,45 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Пресен пилешки бут цял XXL кг – цена 3,79 лв.; Баничка със сирене или със сирене и спанак От BILLA пекарна 125 г – цена 0,94 лв.; MONARCH Френско краве масло 2x 250 г Цена за 1 бр. 10,99лв. /5.62 € Цена за 2 бр. без отстъпка 21,98 лв. /11,24 € – цена 10,99 лв.; ΚΦΜ Филе Елена слайс 300г – цена 11,99 лв.; КАЛИАКРА Слънчогледово олио До 5 бр. на клиент на ден 20 Калиакра Първа преса Цена без BILLA Card 7,69 лв./3,93 € – цена 5,89 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

