Билла Каталог Брошура 09 Май – 15 Май 2019

Публикувано в на 8 май 2019 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Нова ексклузивна серия грил прибори и съдове; Прясно пиле Лудогорско клас А, 1 кг – цена 3,93 лв.; Домати розови, произход България, 1 кг – цена 2,99 лв.; Печено пилешко бутче, 1 брой – 1,49 лв.; Бира Premium Bier Karsten, 500 мл – цена 0,59 лв.; Лесковачки ущипци с бекон и кашкавал Грил Около Света, 400 гр – цена 3,99 лв.; Шоколадов десерт Bounty Trio, 85 гр – цена 1,09 лв.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg


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Билла Каталог Брошура 09 Май - 15 Май 2019

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