Билла Каталог Брошура 09 Май – 15 Май 2019

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Нова ексклузивна серия грил прибори и съдове; Прясно пиле Лудогорско клас А, 1 кг – цена 3,93 лв.; Домати розови, произход България, 1 кг – цена 2,99 лв.; Печено пилешко бутче, 1 брой – 1,49 лв.; Бира Premium Bier Karsten, 500 мл – цена 0,59 лв.; Лесковачки ущипци с бекон и кашкавал Грил Около Света, 400 гр – цена 3,99 лв.; Шоколадов десерт Bounty Trio, 85 гр – цена 1,09 лв.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Национална Брошура 09 Май – 15 Май 2019



Билла Брошура София 09 Май – 15 Май 2019



Билла Каталог Брошура Билла Карта 01 Май – 31 Май 2019



Билла Български Каталог 02 Май – 29 Май 2019