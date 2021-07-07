Билла Каталог Брошура 08 Юли – 14 Юли 2021

Публикувано в на 7 юли 2021 admin

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Пилешки обезкостен бут с кожа – 5.95лв./1кг., Краве сирене Давидово – 0,75лв./100г, Чипс Chio – 1,68лв./140г, Тоалетен сапун Nivea – 0,99лв./100г, Тиквички Billa Градини – 0,75лв./1кг и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура 08 Юли – 14 Юли 2021

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