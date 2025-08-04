Билла Каталог Брошура 07 Август – 13 Август 2025 и 31 Юли – 06 Август 2025

Публикувано в на 4 август 2025 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Диня Градините в с. Къпиново За 1 кг – цена 0,55лв.; ЛУДОГОРСКО ПИЛЕ Прясно пиле клас А За 1 кг – цена 6,49 лв.; Мини пърленка От BILLA пекарна 50 г – цена 0,19 лв.; Печено кюфте От топлата витрина 1 брой – цена 0,59 лв.; FAMILIA Сладолед 433-505 г – цена 4,99 лв.; MILKA Шоколад млечен или Oreo 100 г – цена 2,99 лв.; DERONI Горнотракийска лютеница едросмляна 520 г Цена за 1 бр. 7,99 лв. / 4,09 € Цена за 2 бр. без отстъпка /8,17 € – цена 7,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 07 Август – 13 Август 2025

Билла Каталог Брошура 31 Юли – 06 Август 2025

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