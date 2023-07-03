Билла Каталог Брошура 06 Юли – 12 Юли 2023 и 29 Юни – 05 Юли 2023

Публикувано в на 3 юли 2023 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Прясно пиле клас А Българска ферма, 1 кг – цена 4,99 лв.; Царско кебапче, 1 брой – цена 0,99 лв.; Малини Billa градини, 125 гр – цена 2,49 лв.; Кроасан с шунка и топено сирене, 90 гр – цена 1,19 лв.; Краве сирене БДС Lacrima, 700 гр – цена 12,99 лв.; Сладка царевица Billa, 1 брой – цена 1,49 лв.; Яйца от подово отглеждани кокошки Дончево, размер L, 10 броя – цена 4,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 06 Юли – 12 Юли 2023

Билла Каталог Брошура 29 Юни – 05 Юли 2023

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Билла Каталог Брошура 29 Юни - 05 Юли 2023
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