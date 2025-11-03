Билла Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025

Публикувано в на 3 ноември 2025 Anna

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Домати червени, 1 кг – цена 2,79 лв.; Свински бут без кост, 1 кг – цена 6,29 лв.; Баничка със сирене, 90 г – цена 0,59 лв.; Печено кюфте, 1 бр – цена 0,59 лв.; Саяна Краве сирене, 1 кг – цена 11,99 лв.; Хоризонт Яйца от подово отглеждани кокошки, Размер L – цена 3,99 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Crema e Gusto, 250 г – цена 9,99 лв.; FAMILIA Тоалетна хартия 32+16 бр. в опаковка – цена 18,99 лв.; БЯЛА РЕКА Пъстърва вакуум, 1 кг – цена 10,99 лв.; Пилешки крила (2 части) с подправки XXL, 1 кг – цена 6,99 лв.; Мини франзела, 110 г – цена 0,29 лв.; CHEF IS…. Нахут или боб, 540 г – цена 2,39 лв.; COMPASS Пастет Апетит или с гъши дроб, 300 г – цена 2,59 лв.; ЕКО МЕС Тракийска луканка,230 г – цена 3,49 лв.; МОРЕНИ Вафла Maxx, 49 г – цена 0,79 лв.; ROSHEN Шоколад Bubble, 80 г – цена 1,89 лв.; LINDT Млечен шоколад, 300 г – цена 15,49 лв.; ВЕРЕЯ ЧУДНО Прясно мляко, 3,7%, 1 л – цена 2,79 лв.; MERSI Шоколадови бонбони, 250 г – цена 9,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025

Билла Каталог Брошура 30 Октомври – 05 Ноември 2025

Билла Каталог Брошура 09 Октомври – 05 Ноември 2025

Билла Каталог Брошура 23 Октомври – 05 Ноември 2025

Билла Каталог Брошура 06 Ноември – 03 Декември 2025

Билла Каталог Брошура 09 Октомври – 15 Октомври 2025
Billa Промоция SMEG – Купи уникални продукти с до -88% намаление

Билла Каталог Брошура 06 Ноември - 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025
Билла Гранде Оферта 07 Ноември – 09 Ноември 2025

Билла Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025
Билла Акция Вземи Любим Продукт с Отстъпка 01 Октомври – 31 Октомври 2025

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Дар Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025 Дар Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Дар ще откриете: Течен перилен препарат “Ariel” xtra clean Power 39 ...
Бурлекс Каталог-Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025 Бурлекс Каталог-Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог и брошура на Бурлекс ще откриете: MUST Кафе капсули различни видове 16 бр. / ...
Фантастико Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025 Фантастико Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Краве масло MONARCH френско 2 бр. х 250 г - ...