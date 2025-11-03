Билла Каталог Брошура 06 Ноември – 12 Ноември 2025 и 30 Октомври – 05 Ноември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Домати червени, 1 кг – цена 2,79 лв.; Свински бут без кост, 1 кг – цена 6,29 лв.; Баничка със сирене, 90 г – цена 0,59 лв.; Печено кюфте, 1 бр – цена 0,59 лв.; Саяна Краве сирене, 1 кг – цена 11,99 лв.; Хоризонт Яйца от подово отглеждани кокошки, Размер L – цена 3,99 лв.; LAVAZZA Мляно кафе Crema e Gusto, 250 г – цена 9,99 лв.; FAMILIA Тоалетна хартия 32+16 бр. в опаковка – цена 18,99 лв.; БЯЛА РЕКА Пъстърва вакуум, 1 кг – цена 10,99 лв.; Пилешки крила (2 части) с подправки XXL, 1 кг – цена 6,99 лв.; Мини франзела, 110 г – цена 0,29 лв.; CHEF IS…. Нахут или боб, 540 г – цена 2,39 лв.; COMPASS Пастет Апетит или с гъши дроб, 300 г – цена 2,59 лв.; ЕКО МЕС Тракийска луканка,230 г – цена 3,49 лв.; МОРЕНИ Вафла Maxx, 49 г – цена 0,79 лв.; ROSHEN Шоколад Bubble, 80 г – цена 1,89 лв.; LINDT Млечен шоколад, 300 г – цена 15,49 лв.; ВЕРЕЯ ЧУДНО Прясно мляко, 3,7%, 1 л – цена 2,79 лв.; MERSI Шоколадови бонбони, 250 г – цена 9,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

