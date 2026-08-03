Билла Каталог Брошура 06 Август – 12 Август 2026 и 30 Юли – 05 Август 2026

Публикувано в на 3 август 2026

В новия каталог-брошура на BILLA ще откриете: Салам Шпеков Бургас 230 г – 2,89 €; Ribbed Chips BILLA 150 г – 1,07 €; Бургаско бира 0,5 л – 0,53 €; HEINEKEN бира мултипак 6 x 0,5 л – 4,59 €; Сладка царевица BILLA Градини 1 бр. – 0,49 €; Пилешка вешалица от топлата витрина 1 бр. – 5,79 €; Пъстърва БЯЛА РЕКА чистена вакуум – 1,59 €; Кашкавал Milkydream от краве мляко 400 г – 3,49 €; Слънчогледово олио Калиакра 2 л – 2,79 €; Тоалетна хартия Familia Magic 3 пласта 32 + 16 бр. в опаковка – 8,79 €; Сладолед OREO – 0,96 €; Сладолед Milka – 0,96 €; Слънчогледово олио Калиакра 2 л с BILLA Card – 2,79 €; Кашкавал Milkydream от краве мляко 400 г със супер цена – 3,49 €; Сладка царевица BILLA Градини от с. Трилистник, с. Ивайло, с. Първомай и гр. Петрич – 0,49 € и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 06 Август – 12 Август 2026

Билла Каталог Брошура 30 Юли – 05 Август 2026

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