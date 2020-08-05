Билла Каталог Брошура 06 Август – 12 Август 2020

Публикувано в на 5 август 2020 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Събирай чаши Disney; Прясно пиле + 2 бутчета XXl Българска ферма, 1 кг – цена 3,45 лв.; Пъпеш деликатесен Billa градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 0,77 лв.; Гранде оферта на перилни препарати, омекотители, кафе и пакетиран чай, само петък и събота и много други.

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Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

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Билла Каталог Брошура 06 Август – 12 Август 2020


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