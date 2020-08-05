В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Събирай чаши Disney; Прясно пиле + 2 бутчета XXl Българска ферма, 1 кг – цена 3,45 лв.; Пъпеш деликатесен Billa градини, 1 кг – цена 1,69 лв.; Печено кюфте или кебапче Българска ферма, 1 брой – цена 0,77 лв.; Гранде оферта на перилни препарати, омекотители, кафе и пакетиран чай, само петък и събота и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg



Билла Каталог Брошура 06 Август – 12 Август 2020



Билла Каталог Брошура 28 Магазина Август – 12 Август 2020



Билла Каталог Билла Карта 01 Август – 31 Август 2020



Билла Каталог Брошура Храни за Здраве и Тонус 20 Юли – 16 Август 2020



Билла Каталог Запознай се с Етикета