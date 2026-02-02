Билла Каталог Брошура 05 Февруари – 11 Февруари 2026 и 29 Януари – 04 Февруари 2026

В новия каталог брошура на Билла ще откриете: Боровинки 500 г – цена 3.95 €; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета За 1 кг – цена 2.55 €; Свинска плешка без кост 3a 1 кг цена без BILLA Card 6.39 €/12,50 лв. – цена 2.79 €; MONARCH Френско краве масло 2x 250 г Цена за 1 бр. 4,59 €/8,98 лв. Цена за 2 бр. без отстъпка 9.18 € / 17,95 лв. – цена 4.59 €; ХОРИЗОНТ Яйца от подово отглеждани кокошки Размер М 20 бр. – цена 3.83 €; DOLCE GUSTO Кафе капсули 48 6р. – цена 13.29 €; COCA-COLA Газирана напитка 3х2 л Цена за 1 бр. 1,78 €/3,48 лв. Цена зава з бр. без отстъпка 5,34 € /10,44 лв. – цена 3.46 € и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

