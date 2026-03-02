Билла Каталог Брошура 05 Март – 11 Март 2026 и 26 Февруари – 04 Март 2026

В новата брошура на Билла ще откриете: BON VIA FLORA Лалета 7 бр. букет 1 букет – цена 2.49 €; Краставици За 1 кг – цена 2.45 €; Свински бут без кост За 1 кг Цена без BILLA Card 6.39 €/12.50 лв. – цена 2.80 €; Мини Франзела От BILLA пекарна 110 г – цена 0.13 €; Печено пиле От топлата витрина 16р. – цена 4.99 €; НАБОРЪ Кашкавал от краве мляко 800 г – цена 6.39 €; БОЖЕНЦИ Кисело Мляко 4% 400 г – цена 0.69 €; МЛЕЧЕН Шоколад 80 г – цена 0.76 €; FAMILIA Тоалетна хартия 3 пласта 32+166p. В опаковка – цена 9.20 €; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета За 1 кг – цена 2,55 € и много други.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

