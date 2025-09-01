Билла Каталог Брошура 04 Септември – 10 Септември 2025 и 28 Август – 03 Септември 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Сини сливи Градините в с. Трилистник За 1 кг – цена 1,99 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Свински врат с кост нарязан За 1 кг – цена 8,99 лв.; Баничка със сирене От BILLA пекарна 90 г – цена 0,59 лв.; Печено кюфте От топлата витрина 1 бр. – цена 0,59 лв.; Ситово Краве сирене От деликатесната Витрина За 1 кг – цена 12,89 лв.; МАДЖАРОВ Кашкавал от краве мляко БДС 800 г – цена 20,99 лв.; BULCONS Лютеница Първомай БДС х 400 г Цена за 1 бр. 5,49 лв. / 2,81 € Цена за 2 бр. без отстъпка 10,98 лв. / 5,61 € – цена 5,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

