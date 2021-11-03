Билла Каталог Брошура 04 Ноември – 10 Ноември 2021 и Коледен Каталог 2021

В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Свински врат с кост, нарязан, 1 кг – цена 5,49 лв.; Пърленка, 160 гр – цена 0,49 лв.; Печено пилешко бутче Българска ферма, 1 брой – цена 1,79 лв.; Краве масло Deutsche Markenbutter, 250 гр – цена 2,95 лв.; Слънчогледово олио Калиакра Първа преса, 1 л – цена 3,29 лв.; Луканков салам Орехите, 230 гр – цена 3,49 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 04 Ноември – 10 Ноември 2021

Билла Коледен Каталог 01 Ноември – 26 Декември 2021

Билла Коледен Каталог Конкретни Магазини 01 Ноември – 26 Декември 2021

Билла Каталог Billa Card 01 Ноември – 30 Ноември 2021

Билла Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“ 13А 04 Ноември – 10 Ноември 2021

Билла Пловдив, бул. „Освобождение“ Томов Плаза, секция I 04 Ноември – 10 Ноември 2021

Билла Брошура Русе, ул. „Солун“ 12 04 Ноември – 10 Ноември 2021

Билла Брошура Топ Марки 18 Октомври – 14 Ноември 2021

Билла Брошура Мезета 18 Октомври – 14 Ноември 2021

Билла Брошура София, жк. „Дианабад“ блок 65 04 Ноември – 10 Ноември 2021

Билла Брошура София, бул. „Ломско шосе“ 171 04 Ноември – 10 Ноември 2021