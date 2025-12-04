В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Пресен български шаран цял Произход яз. Твърдица, 1 кг – цена 6,99 лв.; Портокали, 1 кг – цена 1,75 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Супер пиле XXL прясно + 2 бутчета, 1 кг – цена 4,99 лв.; Бадем печен, 1 кг – цена 19,99 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 5,99 лв.; Печено кюфте От топлата витрина, 1 бр. – цена 0,59 лв.; LINDT Бонбониера Lindor, 337 г – цена 19,99 лв.; НАБОРЪ Кашкавал от краве мляко, 800 г – цена 12,99 лв.; БЪЛГАРСКА ФЕРМА Печено пилешко бутче От топлата витрина, 1 бр – цена 2,69 лв.; СОКОЛОВО Варено – пушено филе от деликатесната витрина, 1 кг – цена 10,99 лв.; МОЛЕРИТЕ Луканка Телешка или Панагюрска, 170 г – цена 7,99 лв.; ДОМЛЯН Кисело мляко 4,5%, 500 г – цена 1,59 лв.; ШАРЕНА ГРАДИНА Руска салата, 400 г – цена 2,99 лв.; ЯСЕН Слънчогледово олио, 1 л – цена 2,79 лв.; ХОРИЗОНТ Яйца от подово отглеждани кокошки Размер L, 10 бр. в опаковка – цена 4,29 лв.; ФАМИЛИЯ Точени кори Maxi 2 х 400 г – цена 4,29 лв.; СОФИЯ МЕЛ Брашно Класик, 1 кг – цена 1,59 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 04 Декември – 10 Декември 2025

Билла Каталог Брошура Коледа 04 Декември – 31 Декември 2025

Билла Каталог Брошура 04 Декември – 31 Декември 2025



Billa Игра С Награди 01 Декември – 24 Декември 2025



Билла Томбола с Награди 06 Ноември – 10 Декември 2025



Billa Промоция SMEG – Купи уникални продукти с до -88% намаление





Билла Гранде Оферта 05 Декември – 07 Декември 2025



Билла Акция Вземи Любим Продукт за 0,01 лв. с Billa Card 01 Декември – 31 Декември 2025