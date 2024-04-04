В новата брошура-каталог на Билла ще откриете: Къдрава салата Billa градина, 1 брой – цена 0,99 лв.; Свинска плешка без кост, 1 кг – цена 6,79 лв.; Пърленка от Billa пекарна, 160 гр – цена 0,55 лв.; Печено пилешко бутче Българска ферма, 1 брой – цена 2,39 лв.; Промопакет препарат за съдове Fairy, 2×800 мл, 800 мл + 650 мл или 2 x 650 мл, 1 опаковка – цена 8,49 лв.; Краве сирене ЗНП Маджаров, 700 гр – цена 11,99 лв.; Сварен боб или нахут Luengo, 570 гр – цена 2,29 лв.; Мляно кафе Nova Brasilia, 200 гр – цена 3,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 04 Април – 10 Април 2024



Билла Промоция AEG 21 Март – 01 Май 2024



Билла Гранде Оферта 05 Април – 07 Април 2024



Билла Ваучери за Отстъпка 04 Април – 10 Април 2024



Билла Бонуси за Лоялни Клиенти