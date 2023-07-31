Билла Каталог Брошура 03 Август – 09 Август 2023 и 27 Юли – 02 Август 2023

Публикувано в на 31 юли 2023 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: Краставици, произход България, 1 кг – цена 2,29 лв.; Пилешки долен бут, 1 кг – цена 5,99 лв.; Печено пиле от топла витрина, 1 брой – цена 9,99 лв.; Кашкавал от краве мляко Тракийка, 1 кг – цена 12,99 лв.; Пауч за котки Felix, 4×85 гр – цена 2,79 лв.; Кроасан 7 Days, 92 гр – цена 1,19 лв.; Разтворима напитка Nescafe 3in1, 10×16.5 гр – цена 2,89 лв.; Суха храна за куче, говеждо Clever, 10 кг – цена 15,99 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 03 Август – 09 Август 2023

Билла Каталог Брошура 27 Юли – 02 Август 2023

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