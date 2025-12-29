Билла Каталог Брошура 02 Януари – 07 Януари 2026 и 25 Декември – 31 Декември 2025

Публикувано в на 29 декември 2025

В новата брошура на Billa ще откриете: Чери домати 500 г — цена 1,99 лв.; Свинска плешка без кост 1 кг – цена 5,85 лв.; Баничка със сирене От BILLA пекарна 90 г – цена 0,59 лв.; ВЕРЕЯ Прясно мляко 3% 2л – цена 4,99 лв.; ДРЯНОВО Сирене свежо Кутия За 1 кг – цена 6,98 лв.; DEUTSCHE MARKENBUTTER Краве масло 250 г – цена 3,89 лв.; РЕОЛИ STORCK Слънчогледово 1 л – цена 2,39 лв.; MERCI Шоколадови бонбони 250 г – цена 9,00 лв.; COCA-COLA Газирана напитка 1,5 л – цена 2,29 лв.; Картофено кюфте Ростикос От топлата витрина 16р. – цена 0,59 лв.; BILLA Кухненска ролка 3 пласта 2 бр. в опаковка – цена 1,96 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

bila-product-za-1-stotinka_result
