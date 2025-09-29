Билла Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025

Публикувано в на 29 септември 2025 admin

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Моркови Градините в с. Голямо Враново За 1 кг – цена 0,89 лв.; Домати розови -40% СУПЕР ЦЕНА За 1 кг – цена 2,69 лв.; Свинска плешка без кост За 1 кг цена без ВILLA Card 12,49 лв. / 6,39 € – цена 5,99 лв.; Пърленка От BILLA пекарна 160 г – цена 0,69 лв.; Печено кебапче От топлата витрина, 1 брой – цена 0,59 лв.; ДОМЛЯН Кисело мляко 3,6% 500 г – 1.49 ЛВ. 0,76€; АКВИЛОН Яйца Размер L 10 бр. в опаковка – цена 3,79 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 11 Септември – 08 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 18 Септември – 01 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 18 Септември – 08 Октомври 2025

Билла Участвай в Томбола за iPhone 16 Всеки Ден
Билла Участвай в Томбола за iPhone 16 Всеки Ден

03 Октомври – 05 Октомври 2025
Билла Гранде Оферта 03 Октомври – 05 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 04 Септември – 10 Септември 2025 и 28 Август – 03 Септември 2025
Билла Акция Вземи Любим Продукт с Отстъпка

Тагове: , , , , , , , , , , , , , , ,

Още каталози от същата категория
Фантастико Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025 Фантастико Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Фантастико ще откриете: Праскови VELVITA, кг - цена 4,99 лв.; Електрическа кана вместимост ...
Кауфланд Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025 Кауфланд Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на Кауфланд ще откриете: OLYMPUS Прясно мляко 3,7% масленост 1,5 л ...
ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025 ЛИДЛ Каталог Брошура 29 Септември – 05 Октомври 2025

В новия каталог и брошура на ЛИДЛ ще откриете: Златно добруджанско Слънчогледово олио 1 l/опаковка - ...