Билла Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025 и 25 Септември – 01 Октомври 2025

В новия каталог-брошура на Билла ще откриете: BILLA ГРАДИНИ Моркови Градините в с. Голямо Враново За 1 кг – цена 0,89 лв.; Домати розови -40% СУПЕР ЦЕНА За 1 кг – цена 2,69 лв.; Свинска плешка без кост За 1 кг цена без ВILLA Card 12,49 лв. / 6,39 € – цена 5,99 лв.; Пърленка От BILLA пекарна 160 г – цена 0,69 лв.; Печено кебапче От топлата витрина, 1 брой – цена 0,59 лв.; ДОМЛЯН Кисело мляко 3,6% 500 г – 1.49 ЛВ. 0,76€; АКВИЛОН Яйца Размер L 10 бр. в опаковка – цена 3,79 лв. и много други.

Разгледайте всички брошури и каталози с промоции на Билла тук.

Магазините на Билла ще намерите в градовете: Асеновград, Благоевград Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Габрово, Димитровград, Добрич, Казанлък, Кърджали, Монтана, Нова Загора, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Петрич, Пещера, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Самоков, Сандански, Свиленград, Свищов, Севлиево, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора, Харманли, Шумен и Ямбол.

За повече информация, моля посетете сайта на супермаркети Билла: www.billa.bg

Билла Каталог Брошура 02 Октомври – 08 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 25 Септември – 01 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 11 Септември – 08 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 18 Септември – 01 Октомври 2025

Билла Каталог Брошура 18 Септември – 08 Октомври 2025



Билла Участвай в Томбола за iPhone 16 Всеки Ден



Билла Гранде Оферта 03 Октомври – 05 Октомври 2025



Билла Акция Вземи Любим Продукт с Отстъпка